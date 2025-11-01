İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alan... Cevdet Yılmaz: İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanıyla Türkiye'nin en büyük şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'a nefes, millete yeni bir yaşam alanı kazandıracağını söyledi.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak. Aynı anda 165 binden fazla vatandaşımıza güvenli barınma imkanı sağlayacak afet toplanma kapasitesiyle de afetlere dirençli şehirler vizyonumuzun bir yansıması olacak. Şehirleri yalnızca bugün için değil, gelecek ve evlatlarımız için planlıyor ve inşa ediyoruz. Yaşam kalitesini yükselten, yeşili ve sosyal donatıları merkeze alan, afetlere hazır, sağlıklı ve erişilebilir şehirler, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslarımızdandır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere projeye emek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

