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  • 1 milyon 250 bin liralık dolandırıcılık! Savcı kılığındaki zanlı yakalandı
Güncel

1 milyon 250 bin liralık dolandırıcılık! Savcı kılığındaki zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 15:34 - Güncelleme:
1 milyon 250 bin liralık dolandırıcılık! Savcı kılığındaki zanlı yakalandı
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Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden N.A. (65) isimli kadını telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini ve suça karıştığını söyleyerek, sorunun çözülmesi için elindeki para ve altınların kendilerine teslim edilmesini istedi.

Bunun üzerine N.A, evine gelen kişiye yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile 53 bin 500 lirasını verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.A'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda kadının para ve ziynet eşyalarını alan kişinin I.E.A. (18) olduğu, yolcu otobüsüyle Samsun'dan Adana istikametine gittiği bilgisine ulaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle yapılan koordineli çalışma sonucunda yolcu otobüsü, Şarkışla ilçesinde durdurularak araçta bulunan şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, N.A'dan dolandırıcılık yoluyla alınan para ve ziynet eşyalarının tamamı da bulundu.

Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Dolandırıcılık konusu para ve ziynet eşyaları da N.A'ya teslim edildi.

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