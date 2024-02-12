1 yıldır genç kadına taciz ve ölüm mesajları gönderen saplantılı komşu gözaltına alındı

Perihan Ö.'nün yardım talebinde bulunduğu video, sosyal medyada 'Perihan Öldürülecek' başlığıyla paylaşıldı. Perihan Ö. videoda, karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri sürerek, "Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç hale getireceğini söylüyor. Önce bir süre sahte hesaplardan yazdı. Sahte hesaplar olduğu için ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp, dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp, zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı. Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti. Karakola gittik, şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadılnardan bir tanesi olmak istemiyorum. Artık 1-2 ay sonra yolda arkamdan bıçak saplar, ya da önümü keser bilmiyorum. Ben artık dayanamıyorum, ben ölmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Artık sokağa çıkarken korkuyorum, markete giderken korkuyorum" dedi.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perihan Ö.'yü koruma altına alırken, Muhammed K. de gözaltına alındı. Perihan Ö. ifadesinde de şüpheli Muhammed K.'nin saplantılı olarak kendisini takip ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu konu hakkında 2023 yılında da polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu ancak şüphelinin eylemlerine devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.