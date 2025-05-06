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10. Anadolu Medya Ödülleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında açıklamalarda bulunuyor.

AA6 Mayıs 2025 Salı 14:12 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "10. Anadolu Medya Ödülleri" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerde tekrar beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. konuşmamım hemen başında bu güzel buluşmaya vesile olan Türkiye Basın Federasyonu'na kalpten teşekkür ediyorum.

Ülkemizin medya alanında en büyük sivil toplum kuruluşu olan TBF'nin camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve basın mensuplarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte burada olmasalar da gecesini gündüzüne katarak çalışan kalemini ve kelamını halkın hizmetine sunan tüm medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Son törenimizin ardından bu yana Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde sadece görevini yaptığı için birçok basın emekçisi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu. Tüm dünyanın ülkemizdeki muhalefetin şikayet makamı olarak gördüğü yabancı basın kuruluşlarının gözleri önünde Filistinli gazeteciler canice katledilmeye devam ediyor.

Her biri hakikat savunucusu olan bu kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, meslektaşlarına ve ailelerine başsağlığı temenni ediyorum.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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