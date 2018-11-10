10 Kasım’a özel kısa film  

Partiden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları özel filmle milyonlarca kişiye ulaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80. yılı nedeniyle de çalışma yaptı. Kısa film, gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

FİLM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

‘Atatürk hepimizin’ etiketiyle sosyal medyadaki resmi hesaplardan servis edilen 1 dakika 41 saniyelik film, büyük ilgi gördü. Filmin çekimleri Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale ve Asansör bölgesi gibi kentin sembol noktalarında gerçekleştirildi. Filmde 15 Temmuz hain darbe girişimine de dikkat çekilirken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesindeki ‘Dahili ve harici bedhahların olacaktır’ sözüne atıfta bulunuldu. Ayrıca simülasyon ile İzmir’deki yüksek katlı binalar Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk’ün silüeti de denize yansıtıldı.