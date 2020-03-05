10 Mart BİM haftanın fırsatları neler? BİM 10 Mart aktüel ürünler listesi yayında!

05 Mart 2020 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:34

BİM 10 Mart aktüel ürünler listesi yayında. 10 Mart BİM haftanın fırsatları neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM market aktüel ürünleri tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'in bu haftaki aktüel listesinde birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta; Ton Balığı Dardanel 80 g x 2 adet 8,95 TL'den, Lahana Turşusu Fıçı 2500 g 17,90 TL'den, Elma/Sumak/ Vişne Ekşili Sos/ %100 Nar Ekşisi Sultan Bağları 250 ml 10,95 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

10 MART BİM HAFTANIN FIRSATLARI NELER?

BİM'in bu haftaki aktüel listesinde birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta; Ton Balığı Dardanel 80 g x 2 adet 8,95 TL'den, Lahana Turşusu Fıçı 2500 g 17,90 TL'den, Elma/Sumak/ Vişne Ekşili Sos/ %100 Nar Ekşisi Sultan Bağları 250 ml 10,95 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINDA!