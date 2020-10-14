10 metrelik şarampole devrilen otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi

IHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:10

Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut istikametine giden İsmail E., (21) yönetimindeki 06 BEZ 44 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre virajı alamayınca araç kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki refüje girdi ardından yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.