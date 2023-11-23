10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk bandıralı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Denizden ve karadan süren çalışmalara destek veren helikopter de havadan denizi tarıyor.

19 Kasım'da Kdz. Ereğli açıklarında mendireğe çarparak batan Türk bandıralı Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Gemi kazasının beşinci gününde Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan tarama yapıyor. 42 dalgıç, 30 santimetreye düşen görüş mesafesine rağmen geminin üzerinde ve çevresine dalış yaparak, kayıp 10 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.