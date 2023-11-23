İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7747
  • EURO
    31,4372
  • ALTIN
    1843.12
  • BIST100
    8019.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Batan Kafkametler'in 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor
ABONE OL

Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk bandıralı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Denizden ve karadan süren çalışmalara destek veren helikopter de havadan denizi tarıyor.

19 Kasım'da Kdz. Ereğli açıklarında mendireğe çarparak batan Türk bandıralı Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Gemi kazasının beşinci gününde Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan tarama yapıyor. 42 dalgıç, 30 santimetreye düşen görüş mesafesine rağmen geminin üzerinde ve çevresine dalış yaparak, kayıp 10 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Batan Kafkametler
  • arama çalışmaları
  • mürettebat arama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.