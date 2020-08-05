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10 yaşındaki çocuğu boğulmaktan uzman çavuş kurtardı

Kastamonu'da jandarma uzman çavuş Ahmet Yılmaz, ailesiyle geldiği Ilıca Şelalesi'nde boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'yi (10) suya girerek kurtardı. H.Y., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:32
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İstanbul'da yaşayan H.Y. adlı kız çocuğu, ailesiyle birlikte memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelerek, dün Ilıca Şelalesi'ni görmeye gitti. H.Y., şelalenin yan kısmındayken, ayağının kayması sonucu suya düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suda boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'nin ailesi ve çevredekiler paniğe kapıldı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan jandarma uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, küçük kızın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek, kıyafetiyle suya girdi. Yılmaz, H.Y.'yi boğulmaktan son anda kurtararak, dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan küçük kıza müdahalede ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. H.Y., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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