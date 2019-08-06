Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden öğrenebilecekler.

KAYIT 19 AĞUSTOS’TA

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta yapılacak. YÖK’ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. İki milyon 528 bin 31 adayın başvurduğu sınavda tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 113 bin 640’ı tercihte bulundu. 2018 yılında tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i üniversiteli oldu.