İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0522
  • EURO
    20,7525
  • ALTIN
    1224.78
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 100 bin imza ile adaylık süreci devam ediyor! YSK son rakamları paylaştı
Güncel

100 bin imza ile adaylık süreci devam ediyor! YSK son rakamları paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
100 bin imza ile adaylık süreci devam ediyor! YSK son rakamları paylaştı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 11 isim için 100 bin imza süreci devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre 11 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek. YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."

YSK, 100 BİN İMZA SÜRECİ BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 51 bin 367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725

Sinan Oğan: 25 bin 924

Doğu Perinçek: 11 bin 79,

Yakup Türkal: Bin 645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • 100 bin imza
  • cumhurbaşkanı adayı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.