100 bin imza ile adaylık süreci devam ediyor! YSK son rakamları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 11 isim için 100 bin imza süreci devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre 11 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek. YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."

YSK, 100 BİN İMZA SÜRECİ BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK'dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 51 bin 367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725

Sinan Oğan: 25 bin 924

Doğu Perinçek: 11 bin 79,

Yakup Türkal: Bin 645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151