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100 kilogram insan saçı ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı yollarla yurt dışından temin edilen 100 kilogram insan saçının ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 12:28 - Güncelleme:
100 kilogram insan saçı ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen insan saçlarının İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yabancı uyruklu H.G. ve E.H'nin yurt dışından temin ettikleri canlı insan saçını, kaçak yollarla ülkeye sokup Esenyurt'ta laboratuvara çevirdikleri bir depoda çeşitli kimyasal malzemeler kullanarak protez saç haline getirdiklerini belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Burada arama yapan jandarma, 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi.

Hazırladıkları internet sitesi üzerinden yasal saç tasarım merkezi imajı oluşturdukları tespit edilen H.G. ve E.H, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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