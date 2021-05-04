04 Mayıs 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 11:45

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Mazisi neredeyse 145 yılı bulan Anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza deyim yerindeyse ambargo koymuştur. Bu tartışmaların kalıcı bir mutabakatla düğümlenmesi, temel amaç olsa da istisnai dönemler haricinde bu amaç maalesef gerçekleşmemiştir. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan Anayasalar değişmez, değiştirilemez metinler değildir. Gerektiğinde şartlar el verdiğinde, zamanın ruhuyla, milli ve manevi emanetlerin ufkuyla, müsemma bir Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Neticede bir toplum sözleşmesi olan Anayasa'nın aynı şekilde milli hedefleri muhtevasında barındırması, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden geleceğin koordinatlarını çizerek devlet millet uyumunu kökleştirmesi yegane önceliktir.

Artık uzlaşmak ve yeni bir Anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar, ipe un serenler, bahanelerle konuşmalara bile kapalı duranlar, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü yeni bir Anayasayla taçlandırmak, milli mücadele kahramanlarına, cumhuriyetin kurucu değerlerine, milletimizin bizatihi egemenlik haklarıyla Türk tarihinin şerefli analarına, ümmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.

18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım 5 stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Bir başka stratejik hedef olarak da sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir Anayasa hazırlığını göstermiştim.

100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİ

Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır.

Metin hazırlanırken mevcut anayasa, geçmiş dönem Osmanlı, Türk ve dünya anayasaları uluslararası örgütlerin karar ve raporları dikkatle incelenmiş kuyumcu hassasiyetiyle analiz edilmiştir. Temel hak ve hürriyetler güncellenmiştir.

Önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Partiyle paylaşmak ana hedefimizdir. Daha sonra diğer partilere de anayasa önerimizi sunacağız.

Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan bir yaklaşımla yazılmıştır. Devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir.

3. kısmında 3 bölüm halinde Cumhuriyetin temel organları düzenlenmiştir.

Başkan ile birlikte 2 başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüştür.

Anayasanın son kısımda değiştirilme usulü genel olarak kurulmuştur. Halk oyuna sunulması konusunda TBMM'ye yetki verilmiştir.

Bu kaliteli çalışmayı yapan bilim insanlarımıza MHP olarak teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.