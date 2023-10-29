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  • 100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı: Fatma Meşeci
Güncel

100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı: Fatma Meşeci

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim 1923'te doğan Fatma Meşeci'yi doğum gününde ailesiyle birlikte yaşadığı evde ziyaret ettiklerini bildirdi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 12:39 - Güncelleme:
100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı: Fatma Meşeci
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı o. Çünkü onun doğum tarihi 29 Ekim 1923." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet ile aynı gün doğan Fatma Meşeci'yi, Cumhuriyet'in ve kendisinin doğum gününde, ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret ettikleri bilgisini veren Yerlikaya, "Ellerinden öpüyorum Fatma ninem. Torunlarınla birlikte sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın mesajıyla beraber paylaştığı videoda, Fatme Meşeci'nin Atatürk portresi önünde, damadı ve torunuyla sohbet ettiği anlar yer aldı.

Torunu Barış Yel, 100 yaşındaki anneannesine sağlık diledi, "Ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize ve Cumhuriyet'imize daha nice uzun asırlar dileğiyle..." ifadelerini kullandı. Yel, İçişleri Bakanlığı personeline ziyaretleri için teşekkür etti.

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