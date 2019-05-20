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100 yıllık gurura coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı ülke genelinde coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e herkes Milli Mücadele’nin yıl dönümünde ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü. 

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Türkiye dün 19  Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Anıtkabir ve Samsun’da düzenlenen anma programlarına binlerce kişi akın etti. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, deniz ve kara askerleri tarafından karaya çıkarıldı. 

TARİHİ YOLCULUK

Milli Mücadele’nin 100. yılında İstanbul’dan tarihi yolculuğa çıkan Piri Reis Üniversitesi gemisi ise Samsun’a ulaştı. Yüz yıl sonra aynı rotada yapılan yolculuğa 81 ilden 182 genç eşlik etti. İstanbul’da yapılan kutlamalarda renkli görüntülere sahne oldu. Maslak’taki iş kuleleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak’ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü, büyük beğeni topladı. Binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi. Kutlamalar kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi’nde toplandı. 

GÖRSEL ŞÖLEN

Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi’nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Eminönü güzergahını kullanarak Edirnekapı Şehitliği’ne doğru yol aldı. Türkiye’nin en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars Sarıkamış’ta ise kayak organizasyonu düzenlendi.

İstanbul’dan tarihi yolculuğa çıkan Piri Reis Üniversitesi gemisi yüz yıl sonra aynı rotada Samsun’a ulaştı.

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

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