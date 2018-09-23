İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, geçen yıl Aralık ayında başlattığı mahkeme kararı aranmaksızın bir kereye mahsus ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uygulama başladığı günden bugüne Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti.

Ad ve soyadı değişikliğinde en fazla talep İstanbul’dan gelirken, uygulamaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar en çok 'Rabiye' ismini, erkek de 'Ümüt' ismini değiştirdi. Koyun, Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Uğuz da en çok değiştirilen soyadları oldu.

Mahkeme kararı aranmaksızın düzeltme yaptırıldı

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

105 bin kişi ismini veya soyadını değiştirdi

2017 Aralık ayında başlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ülke genelinde il ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. İsim düzeltme talebi en fazla 7 bin 501 kişi ile Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara’yı 5 bin 671 kişi ile İç Anadolu, 3 bin 852 kişi ile Akdeniz, 3 bin 573 kişi ile Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişi ile Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişi ile Ege, 3 bin 63 kişi ile Karadeniz bölgeleri takip etti.