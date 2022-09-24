İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2022 Cumartesi / 28 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 106 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
Güncel

106 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen toplam 106 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

IHA24 Eylül 2022 Cumartesi 07:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 04.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 22 Eylül saat 05.10 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 56 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.