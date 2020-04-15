106 yaşındaki şehit annesi ilk kez doğum günü kutladı

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:18

Kaymakam Arık ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, "Şehitler Haftası" kapsamında 1993 yılında Şırnak'ta teröristlerce şehit edilen polis memuru İbrahim Kundakçı'nın annesi Döndü Kundakçı'yı evinde ziyaret etti.

Kundakçı'nın, şu ana kadar yeni yaşının hiç kutlanmadığını öğrenen Ahmet Arık, 106 yaşındaki şehit annesine sürpriz doğum günü kutlaması organize etti.

Arık ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin evine götürdüğü pastanın üzerindeki mumları üfleyen Döndü Kundakçı'ya çiçek de verildi.

Kaymakam Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitler Haftası" kapsamında şehit annesi Kundakçı'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Arık, "En yaşlı şehit annemiz olan 106 yaşındaki Döndü annemizi ziyaret ettik. Aynı zamanda ilk defa doğum günü kutlaması yapacağız. Sağlığı çok şükür iyi. Döndü annemizi ziyaret edelim, hayır duasını alalım istedik. Halini hatırını soralım istedik. Çok şükür sağlık sıhhati yerinde. Allah uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah şehitlerimize layık olarak görevimizi yapmaya çalışacağız." dedi.

Döndü Kundakçı'nın oğlu Veli Kundakçı da annesine ilk defa doğum günü sürprizi yapan Kaymakam Arık ile İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür ederek, "106 yaşındaki annemin doğum gününü kutladılar. Çok memnun olduk." ifadesini kullandı.

