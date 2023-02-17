11 gün sonra enkazdan çıktı, doktorlar şaşkın: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz

17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 10 ili yerle bir eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremden 248 saat sonra, 11. gün Atabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

"BAZI ŞEYLERİ TIBBEN İZAH EDEMİYORSUNUZ"

Hastaneye kaldırılan Aleyna'nın sağlık durumu ile ilgili TRT Haber'e konuşan Kalp ve Damar Cerrahı, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, yaşanan mucize kurtuluşu "10 gün hiç yiyip içmeyen birinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz." ifadeleri ile değerlendirdi.