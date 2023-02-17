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  • 11 gün sonra enkazdan çıktı, doktorlar şaşkın: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz
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11 gün sonra enkazdan çıktı, doktorlar şaşkın: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 11 gün sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumu ile ilgili konuşan Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım '10 gün hiç yiyip içmeyen birinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

17 Şubat 2023 Cuma 05:29 - Güncelleme:
11 gün sonra enkazdan çıktı, doktorlar şaşkın: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz
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17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 10 ili yerle bir eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremden 248 saat sonra, 11. gün Atabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

"BAZI ŞEYLERİ TIBBEN İZAH EDEMİYORSUNUZ"

Hastaneye kaldırılan Aleyna'nın sağlık durumu ile ilgili TRT Haber'e konuşan Kalp ve Damar Cerrahı, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, yaşanan mucize kurtuluşu "10 gün hiç yiyip içmeyen birinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz." ifadeleri ile değerlendirdi.

  • Prof Dr Alptekin Yasım
  • Aleyna Ölmez
  • deprem

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