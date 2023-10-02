11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Ülkenin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanaklar hakim. Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. MGM'nin son rapora göre, 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar var ve fırtına var. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

KARADENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun il geneli, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu, Samsun için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun il geneli ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri Salı gününe kadar yer yer devam ediyor. Ankara'da yağış gün boyu olacağından tedbirli olunmalı. İzmir hava kapalı ve serin. Antalya'ya gök gürültülü yağmur su baskınlarına neden olabilir. İstanbul 23, Ankara 19, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 29 derece.

Marmara'da yağış geçişleri devam ediyor. Yağmur Sakarya, Kocaeli tarafından daha uzun süreli görülecek. Edirne 27, Kocaeli 21, Balıkesir 22 derece.

İç Anadolu'da yağmurun şiddeti hafta sonu kadar değil. Yağışlar devam ediyor. Konya-Kayseri-Sivas boyunca sağanak şeklinde olacak. Sıcaklık 18-20 derecelerde.

Ege'de hava çoğunlukla bulutlu Afyon civarında yağış geçişleri görülebilir. Sahillerde rüzgar çok sert ve soğuk esiyor, Manisa 28, Muğla 25, Afyon 18, Bodrum 27 derece.

Akdeniz'de yağışlar sahil kesimlerinde Çarşamba gününe kadar devam edecek. Dolu ve hortum da oluşabilir. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır bugün yağışlı, Salı yağış çok daha şiddetli olacak. Adana 28, Gaziantep 26 derece.

Karadeniz'liler dikkat, Samsun, Trabzon, Artvin hattı boyunca bölgenin büyük bölğmünde yağmurlar çok kuvvetli, su baskını tehlikesi yüksek. Doğu Karadeniz'de fırtına da bekleniyor. Bolu 19, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu'nun da genelinde Malatya'dan Erzurum'a sağanak var. Yağış salı günü çok şiddetli olacak. Erzurum 18, Malatya 22 derece.