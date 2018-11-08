Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

11 yıllık derdine Türkiye'de çare buldu

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşarken 11 yıl önce kanserden bacağı kesilen 24 yaşındaki Fatma Darmosh, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce yerleştiği Türkiye'de protez bacağa kavuştu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşarken 11 yıl önce kanserden bacağı kesilen 24 yaşındaki Fatma Darmosh, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce yerleştiği Türkiye'de protez bacağa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
 
Savaşta birçok yakınını kaybeden 24 yaşındaki Darmosh'un sol bacağı, 11 yıl önce hastalığı nedeniyle dizinin üzerinden kesildi. Suriye'de protez yaptırmak isteyen ancak başarılı olamayan Darmosh, 3 yıl önce savaş nedeniyle anne ve babasını Şam'da bırakıp, ağabeyiyle Bursa'ya yerleşti.
 
Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde koluna protez takılan bir Suriyeli ile tanışan Darmosh, sürecin nasıl işlediğini öğrenip yetkililerle irtibat kurdu.
 
Darmosh, yaklaşık 3 ay içinde İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Zekat House ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından savaş yaralanmaları sonucu sakat kalarak ortez protez ihtiyacı duyan hastaları tedavi etmek amacıyla kurulan "Yüksek Teknoloji Protez Ortez Merkezi" aracılığıyla protezine kavuştu.
 
"Çok zorluklar yaşadım"
Darmosh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl önce kanser yüzünden sol bacağının diz kapağının üzerinden kesildiğini hatırlattı.
 
Türkiye'de yüzünün güldüğünü ifade eden Darmosh, "11 yıl derdime çare aradım. Şam'da protez yaptırmaya çalıştım ancak beceremediler. Türkiye'de yaklaşık 3 ay içinde protez bacağa kavuştum." dedi.
 
Darmosh, şu an çok mutlu olduğunu dile getirerek "Çok zorluklar yaşadım. Türkiye'ye savaştan dolayı geldik. Ailemden kayıp verdik. 5 kardeşiz, ben ağabeyimle Bursa'da yaşıyorum. Annem ve babam Suriye'de kaldı. Türkiye'den çok memnunuz. Protez bacağa kavuşmamda emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.
 
"Bir gün içinde protez ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz"
 
AID Bursa Temsilcisi Dr. Lütfi Çiftçi ise işgaller ve bombardımanlarla mahvedilen hayatları yeniden inşa etmeye çalıştıklarını belirtti. Savaşların insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:
 
"Suriye'deki savaşlar ve göçler nedeniyle mağdur olmuş sakat insanlara protezlerle umut oluyoruz. Savaş alanları ve kamplar gibi merkezden uzak olan alanlarda, alçı ve ölçü ekipmanları taşımadan sadece bir tekniker ve 3D cihazıyla aynı zamanda ölçü ekipmanlarında nakil sorunu yaşamadan çok modern şekilde bir gün içinde protez ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz." 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA