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114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda farklı ülkelerden 114 düzensiz göçmen yakalandı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halinde lastik botlar tespit etti.

Ekiplerin mobil radar "MORAD-8"in desteği, "TCSG-6", "TCSG-28" ve "KB-20" botlarının katılımıyla düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan, Kongo, Suriye, Filistin, Orta Afrika, Haiti ve Angola uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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