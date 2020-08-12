12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35

Bu gece gerçekleşecek olan meteor yağmuru için gözler gökyüzüne çevrilecek. 12-13 Ağustos meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İPerseid meteor yağmuru 2020 ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'den de izlenebilecek Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Adeta yıldız yağmurunu andıracak olan meteor yağmuru karanlık yerlerden net olarak gözlemlenebilecek. Peki 12-13 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmuru 2020 ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Her sene ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşen ve gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunun en aktif üç günlük dönemi dün gece başladı. Bu geceyi yarına bağlayacak olan saatlerde gerçekleşecek olan gök olayı Perseid meteor yağmuru nereden izlenebilir? İşte yanıtı...

PERSEİD METEOR YAĞMURU 2020 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

12-13 AĞUSTOS TÜRKİYE'DEN DE İZLENEBİLECEK

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde 12-13 Ağustos meteor yağmuru daha net görünür. İstanbul'da meteor yağmurunu izleyebilmek için şehrin çok ışıklı merkezi bölgelerinden uzak, karanlık ve daha yüksek noktalar tercih edilmelidir. Uzmanlar, bu görsel şöleni daha iyi izleyebilmek için şehir ışıklarından uzak bir ortamda bulunmayı ve gözleri karanlık bir ortama hazırlamak için ortalama 15-30 dakika arası beklenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Perseid meteor yağmuru nereden izlenebilir? İstanbul'da meteor yağmuru nereden izlenir? 2020 Ağustos'unda Ay ışığı bu doğa olayını gözlemlemeyi olumsuz etkileyecek olsa da, 2019'daki gibi dolunaya denk gelmeyeceği için geçen seneye nazaran gökyüzünde daha net görüntüler meydana gelecek.

METEOR YAĞMURUNU ERCİYES'TEN İZLEYECEKLER

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek. Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.

Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak. Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.