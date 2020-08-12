Perseid meteor yağmuru nereden izlenebilir? İstanbul'da meteor yağmuru nereden izlenir?

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35

Bu gece gerçekleşecek olan meteor yağmuru için gözler gökyüzüne çevrilecek. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İstanbul'da meteor yağmuru nereden izlenir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'den de izlenebilecek Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Adeta yıldız yağmurunu andıracak olan meteor yağmuru karanlık yerlerden net olarak gözlemlenebilecek. Peki İstanbul'da meteor yağmuru nereden izlenir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Her sene ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşen ve gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunun en aktif üç günlük dönemi dün gece başladı. Bu geceyi yarına bağlayacak olan saatlerde gerçekleşecek olan gök olayı Perseid meteor yağmuru nereden izlenebilir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

İSTANBUL'DA METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür. İstanbul'da meteor yağmurunu izleyebilmek için şehrin çok ışıklı merkezi bölgelerinden uzak, karanlık ve daha yüksek noktalar tercih edilmelidir. Uzmanlar, bu görsel şöleni daha iyi izleyebilmek için şehir ışıklarından uzak bir ortamda bulunmayı ve gözleri karanlık bir ortama hazırlamak için ortalama 15-30 dakika arası beklenilmesi gerektiğini belirtiyor.

2020 Ağustos'unda Ay ışığı bu doğa olayını gözlemlemeyi olumsuz etkileyecek olsa da, 2019'daki gibi dolunaya denk gelmeyeceği için geçen seneye nazaran gökyüzünde daha net görüntüler meydana gelecek.

Perseid meteor yağmuru 2020 ne zaman, saat kaçta?