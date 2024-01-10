FETÖ'cü hainler 'Kıskaç'a alındı! Eş zamanlı büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
1️⃣2️⃣ İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-3" Operasyonlarında 3️⃣8️⃣ şüpheli Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 10, 2024
Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ'cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl... pic.twitter.com/lw7mM703XJ