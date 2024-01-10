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FETÖ'cü hainler 'Kıskaç'a alındı! Eş zamanlı büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-3” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 08:02 - Güncelleme:
FETÖ'cü hainler 'Kıskaç'a alındı! Eş zamanlı büyük operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

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