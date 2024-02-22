12 ilde KAFES-45 operasyonu! 4 tutuklama

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca Kastamonu merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, M.C, T.A ve O.E'nin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Ö.Ç ve diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bugün düzenlenen KAFES-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 kişi gözaltına alınmıştı.