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12 ilde PKK/KCK operasyonu

Kars merkezli 12 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
12 ilde PKK/KCK operasyonu
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars merkezli, Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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