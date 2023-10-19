12 ilde PKK/KCK operasyonu

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kars merkezli, Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.