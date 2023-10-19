İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0003
  • EURO
    29,6891
  • ALTIN
    1759.16
  • BIST100
    7895.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı
Güncel

12 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı

Kars merkezli 12 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
12 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya darbe! 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı
ABONE OL

Kars merkezli 12 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars merkezli, Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

  • Kars operasyon
  • PKK/KCK yakalama
  • 4 şüpheli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.