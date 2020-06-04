AA 04 Haziran 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:44

Ulukışla Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl, Darboğaz köyünde 10 Ekim 2008 yılında evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Harun Ünlüsoy'un faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, 9 ay süren çalışma kapsamında, delilleri yeniden inceleyerek, olayın şüphelilerini tespit etti.

Özel ekip, Niğde, Adana ve Antalya'da 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B ve Y.B, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "ateşli silahla kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.