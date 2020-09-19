12 yaşındaki çocuk koluna demir korkuluk saplandı

DHA 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:43

Olay, dün akşam, Rızaiye Mahallesi Nahar Yolu üzerinde yaşandı. Furkan Derin, oynamak için 3 Nolu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çeviren demir korkulukların üzerine çıktı. Ancak çocuğun sağ koluna demir korkuluk saplandı. Furkan'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunurken, itfaiye ekipleri demir korkuluğu kesti.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Derin, kolundaki demir parçası, burada kesilerek küçültüldükten sonra ameliyata alındı. Derin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.