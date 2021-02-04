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Güncel

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Isparta'da firari hükümlü jandarma ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan E.N.O, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:47
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Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N.O'nun ilçeye bağlı Büyükkabaca köyündeki adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekibi, firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

E.N.O'nun "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan E.N.O, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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