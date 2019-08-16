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124 bin Suriyeli ölümden kaçtı

Suriye’de İdlib kentine sığınan sivillere Esad güçleri karadan ve havadan ölüm yağdırdı. Yüz binin üzerinde Suriyeli Kurban Bayramı’nda da durmayan katliamlardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara sığındı.

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Beşar Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’in güneyine saldırılarında Kurban Bayramı boyunca yerinden edilen 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Rejimi güçleri, Rusya’nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib’in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Askeri muhalif kaynaklara göre, rejim Han Şeyhun’u da içine alacak şekilde bölgede yeni bir kuşatma alanı oluşturmayı hedeflerken en büyük zararı yine kadınlar ve çocuklar gördü.

TÜRKİYE HUZUR GETİRDİ 

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince 124 bin civarındaki sivilin yerinden edildiğini doğrularken, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiğini belirtti. Sivillerin bir kısmının Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yöneldiğini ifade eden Hallac, bayramda süren saldırıların yanı sıra Han Şeyhun ve civarının kuşatılması tehlikesinin de göç hareketinde etkili olduğunun altını çizdi. Hallac, Han Şeyhun’dan yaklaşık 22 bin, ilçenin doğusundaki yerleşimlerden toplam yaklaşık 18 bin, Ebu Mekke ile Um Celal köyleri ve çevresinden 32 bin civarı, Kefrenbil ilçesi ve çevresi 15 bin civarı, Tuh beldesi ve çevresinden 7 bin civarı, Hama’nın Latamine, Kefer Zita ilçeleriyle Sayyad köyünden toplam yaklaşık 7 bin, Keferruma beldesinden 13 bin ve Marratinnuman ilçesinden 10 bin civarı sivilin göç etmek zorunda kaldığını kaydetti. 

1 MİLYONU GEÇEBİLİR 

Göç edilen bölgelerin tarım arazileri ve düzensiz kamplardan oluştuğunu vurgulayan Hallac “Yerinden edilenler için toplu barınma merkezleri, okullar, camiler ve kamplar açılmalı” değerlendirmesini yaptı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Hallac, saldırıların Serakib ve Maarratinnuman ilçelerine yayılması durumunda yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona ulaşabileceğini dile getirdi. 

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