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Muş'ta 13 farklı dosyadan 18 yıl cezası bulunan şahıs tutuklandı

Muş’ta 13 farklı dosyadan toplamda 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

  • İHA
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ikametine girmek üzere olan bir kadının çantasını alıp kaçmaya çalışan şahsın yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Şahsın yapılan sorgusunda, ilimizde 3 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı, ayrıca 13 farklı dosyadan toplamda 18 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilmiştir. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
 

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