Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

13 ilde FETÖ’ye operasyon: 21 gözaltı

Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış “kripto” Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kararlılıkla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, TSK içerisine yuvalanmış “kripto” örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları yönünde tespitler yapılan 21 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı.
 
İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da Mardin merkezli 11 Aralık’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akılalmaz görüntü... Dikenlerin arasına böyle daldılar

Akılalmaz görüntü... Dikenlerin arasına böyle daldılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA