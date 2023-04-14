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Güncel

13 Nisan reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması

13 Nisan 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve Survivor 2023 programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 13 Nisan reyting sonuçları

14 Nisan 2023 Cuma 09:31 - Güncelleme:
13 Nisan reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması
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13 Nisan reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Fox TV'de Gülcemal, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelirken, TV8'de ise Survivor 2023 heyecanı devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 13 Nisan 2023 reyting sonuçları

13 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 10. sırada Fox TV'de ilk bölümü ekrana gelen "Gülcemal" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de ilk bölümü yayınlanan "Gülcemal" yer aldı.

20+ABC1 grubunda birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.

13 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Gülcemal 2. Bölüm İzle full HD!

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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