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Güncel

130 ihale, onlarca iş ve milyonlarca lira para... İmamoğlu meclise bilgi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) 2023'e ait Meclis Komisyonu Raporu hazırlandı. Ekrem İmamoğlu'nun 130 ihale, onlarca iş ve milyonlarca lira para hakkında komisyona bilgi vermediği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bilgi vermediği başlıklar arasında, araç tahsisleri, kreşler süt dağıtımı ve işten çıkarılanların listesi gibi pek çok konu yer alıyor.

Yeni Şafak21 Mart 2024 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
130 ihale, onlarca iş ve milyonlarca lira para... İmamoğlu meclise bilgi vermiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023'e ait meclis komisyon raporu hazırlandı. Raporda, yapılan iş ve o işe ait rakamlar yer aldı. Bazı giderlerin yüzde 254 oranında arttığı rapora girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmasında sık sık gündeme getirdiği bazı projelerin belgelerinin komisyona verilmediği ortaya çıktı. Özellikle açılan kreşlerin gelir gider tablosu, süt dağıtımı ve binek araç tahsisinde istenen belgeler komisyona verilmedi. Meclis komisyonu İBB yönetiminden talep ettiği bazı belgeleri alamadıklarını kayda geçti. İBB'nin yanıt vermediği bazı maddeler şöyle:

YÖNETİM LİSTESİ YOK

* İBB'nin 2023 yılı gider bütçesini oluşturan birimlerin yevmiye listeleri ve şeması.

* İBB'nin ve bağlı kuruluşlarının pay sahibi olduğu şirketlerde 2023'te görev alan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin listesi ile sağlanan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin bilgiler.

* İBB ve bağlı kuruluşlarının 2023 sonu bilançosu, bütçesi ve gelir tablosuna ilişkin bilgiler.

* Belediye kuruluşlarının pay sahibi olduğu şirketlerde, 2023'te iş akdi sonlanan personel listesi ve bu 253 işçiye hangi tarihte ne kadar tazminat ödendiği.

PROMOSYON VE ARAÇ

* Raporda İBB personeline 2023'te ödenen banka promosyonlarına ilişkin belediyenin gerçekleştirdiği ihale dosyası veya bu konuya ilişkin sözleşme vb. belge ve bilgiler.

* Geçen yılki binek araç tahsislerine ilişkin bilgiler ve süt alım/dağıtımına ilişkin tüm dosyalar.

BAĞIŞ PARASI NEREDE?

* 2023'te "Aile Destek Paketi", "Anne-Bebek Destek Paketi", "Eğitim Destek Paketi" ile "Ulaşım Destek Paketi" kapsamında bağışçılar tarafından belediyeye yatırılan toplam bağış miktarı, muhasebe kayıtları ve diğer bilgi/belgeler gönderilmedi.

* İBB'nin işlettiği kreş (Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri) sayısı, kreşlere gelen çocuk sayısı, elde edilen gelir toplamı, kira, personel ve iaşe gibi yapılan harcamalara ait bilgi ve belgeler komisyonla paylaşılmadı.

Komisyon ayrıca 130 ihalenin de bilgisine ulaşamadı.

SUÇ İŞLENDİ

Raporu hazırlayan ekipte yer alan AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar şunları kaydetti: "Bilgi belge vermeyenler hakkında Meclis Başkanlığı tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulması lazım. Ancak kanun sistematiğinde bu yönde bir hata var. Çünkü Meclis Başkanı aynı zamanda Belediye Başkanı oluyor."

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