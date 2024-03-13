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14 ilde dolandırıcılık operasyonu! 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı

Konya merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
14 ilde dolandırıcılık operasyonu! 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı
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Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta şirketi ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılığa karıştıkları öne sürülen 43 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 ilde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, mağdurlara ait kişisel verilerin bulunduğu dijital veri ve dokümanlar, 50 bin dolar ve 28 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, 14 ilde 30 vatandaşı 3 milyon 400 bin lira dolandırdığı belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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