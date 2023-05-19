14 Mayıs hezimeti sonrası skandal! CHP'liler başörtülü diye saldırdı

Bursa'da seçimlerin ardından CHP ilçe örgütü binasında skandal bir olay yaşandı. Eşiyle birlikte Gemlik ilçesine yerleşen 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Kaya, iş arayışında olduğunu söyleyince etrafındakilerin yönlendirmesiyle CHP'nin açtığı seçim bürosuna gitti. 20 gün boyunca partinin seçim kampanyasında ücretsiz olarak görev alan mağdur kadın, seçimler sonrasında ise şok yaşadı. Sabah'ın haberine göre, 16 Mayıs günü CHP ilçe binasına gittiğini söyleyen Kaya, "Senin gibi başörtülüler ve senin gibi zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik defol git buradan" diye hakarete uğradı. İlk olarak Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysun Hanım ile karşılaştığını belirten Merve Kaya, "'Senin gibi başörtülü zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik. Burayı terk et' dedi. Ardından CHP İlçe Başkanı Şükrü Aksu geldi. 'Sen AKP'nin casusuna benziyorsun' dedi. Büyük bir şok geçirdim. O sırada yukarıdan Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı CHP'li Zeynep Akış Serintürk indi. 'Sen CHP'ye değil AK Parti'ye layıksın, geldiğin yere git' diyerek hakaret edip kolumu sıktı" dedi. Polise başvuran Kaya, 4 kişi hakkında şikâyetçi oldu.