14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK´lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 4 Nisan'dan bugüne toplam 154 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.
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