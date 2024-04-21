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  • 14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü
Güncel

14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te S. Y. (14), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi (35) uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü.

DHA21 Nisan 2024 Pazar 14:03 - Güncelleme:
14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü
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Olay, sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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