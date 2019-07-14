23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, ülkesinin üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini vurguladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, ülkesinin üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini vurguladı.
 
Stefanovic, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı" etkinliğine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i temsilen katıldı.
 
Etkinlikte konuşan Stefanovic, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin Sırbistan için de büyük önem taşıdığına işaret ederek "Üç yıl önceki darbe girişiminde Türk halkı ve devletini yenebileceğini düşünenler, Türk halkından güçlü ve etkili bir cevap aldı. Türk halkının isteğine saygı duyulmalı zira halkın söylediği kanundur." dedi.
 
Sırbistan'ın üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini belirten Stefanovic, "Türkiye ile her türlü terör ve organize suça karşı mücadele etmek istiyoruz. İki ülkenin cumhurbaşkanları Vucic ve Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle iki ülke arasındaki iş birliği her alana yansımış durumda." değerlendirmesinde bulundu.
 
Stefanovic, dış ticaret hacminin bir milyar dolardan fazla olduğuna dikkati çekerek Türkiye ile iş birliğine devam edeceklerini kaydetti.
 
Etkinliğe katılan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de Sırbistan'da 400'den fazla Türk firmasının bulunduğunu ifade ederek yeni yatırım alanlarının açılmaya devam edeceğini dile getirdi.
 
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de FETÖ ile mücadeleye her zaman destek veren Sırbistan makamlarına teşekkür etti.
 
Etkinliğe ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Predrag Perunicic katıldı.
 
Belgrad'da "Dostluk Bisiklet Yarışı"
 
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Sırbistan Bisikletçiler Birliği iş birliğinde, Salcano sponsorluğunda gerçekleşen bisiklet yarışı Belgrad sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
 
Bisiklet yarışında erkeklerde Slovakyalı Martin Haring birinci olurken, kadınlarda Bosna Hersekli Lejla Tanovic yarışı kazandı.
 
Belgrad'daki yarışa katılan Türkiye Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Nadir Yavuz, geçen hafta Balkan Şampiyonası'nda yarıştıklarını belirtti.
 
Türk Milli Takımı'ndan Abdülkadir Kelleci erkeklerde üçüncü, Azize Bekar ise genç kadınlar kategorisinde birinci oldu.

Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

'Küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklar'

'Küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklar'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İsrailli bakandan küstah istek: Tamamını ilhak edelim

İsrailli bakandan küstah istek: Tamamını ilhak edelim

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Mucize kurtuluş! Araç kafasının üzerinden geçti

Mucize kurtuluş! Araç kafasının üzerinden geçti

İmdadına itfaiye koştu

İmdadına itfaiye koştu
 

POPÜLER HABERLER

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Cilt kanseri riskini önlüyor! Limon kabuğu mucizesi...

Cilt kanseri riskini önlüyor! Limon kabuğu mucizesi...

Bakanlık açıkladı! Yedinci uçak Ankara'ya indi

Bakanlık açıkladı! Yedinci uçak Ankara'ya indi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA