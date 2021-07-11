15 Temmuz ile ilgili şiirler 2 kıtalık: En anlamlı 15 Temmuz şiirleri (kısa)

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğu hain darbe girişimi, halkın direnişiyle engellendi. Demokrasi Şehitlerimizin anıldığı bu anlamlı günde 15 Temmuz ile ilgili şiirler 2 kıtalık anlamlı sözler sosyal medyada paylaşılıyor. İşte Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel en anlamlı, En anlamlı 15 Temmuz şiirleri (kısa)
EN ANLAMLI 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ (KISA)
VATAN YAHUT VATAN
Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği
Bir ağıt ki şehit anasından
İnletiyor alemi, yırtmış geceyi
Varsın gelsin zalimin tankı
Mazlumun ahı var üstünde
Bir de ezilmez ahlakı
Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi
Yurdunda kalleş dolu,
Ceddin, deden bu günü görseydi,
alnından öper seni, neslim derdi
Semda nur, duada ezan
ne düşman kalır ne de şeytan
sen bir dua et hele
işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İlkan
ON BEŞ TEMMUZ
Onlarca bomba attılar,
Ne uğruna savaştılar,
Bir milleti karşılarına aldılar,
En önemli kısmı unutup;
Şanlı bir milleti yok saydılar.
Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
Elbette haine dur,diyecek.
Mermiler üstümüze yağdı,
Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.
Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,
Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.
Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
- Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER
15 TEMMUZ DESTANI
Vatanın anası, her Türk kadını
Duyurdu dünyaya asil adını
İlk kurşunu atan yiğit Astsubay
Mevzu vatan ise işimiz kolay
Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı
Bu aziz milletin derdi vatandı
Ve millet yürüdü, ezildi tanklar
Kaçacak yer arar hain alçaklar
Bir gecede destan yazan milletim
Düşünmez sonunu, der : Allah kerim
Vatan ve bayraktır tek hazinemiz
Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz
Alçaklar kaleyi içten kuşatmış
Hainler vatanı dolarla satmış
Tarihte görmedik böyle ihanet
Köpekler kudurmuş tam bir melanet
Adsız kahramanlar yine sahnede
Korkak hainlerse para derdinde
Bir kere ölürüz vatan namustur
Mehter marşlarıyla meydanı coştur.
- Enver Çapar
BU VATAN BİZİM
Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,
Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,
Yürüdük tankların tam üzerine,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Cumhurbaşkanım emretti : "sokağa çıkın"
Cesaret devini göğsüne takın,
Şu koşan nineye, dedeye bakın,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
İnsanlar sokağa aktılar sellerce,
Türküler söylenir kalır yıllarca,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
Millet bir oldukça yok telaşa,
Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.
Ekrem CİNOĞLU
2 KITALIK 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla korkutamaz
15 TEMMUZ GECESİ
Bir ses geliyor ya Rab!
Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize...
Demir paletlerle geliyorlar ...
Demir kanatlarla geliyorlar...
Üstümüze üstümüze geliyorlar...
Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.
Bilmez mi ki Allah'ın da bir hesabı var.
Bak bak ta ötelerden neler geliyor...
Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını...
Ezanlar ve sela sesleri
Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.
Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor
Akın akın melekler yere iniyor.
Şehit olmak için koşana
Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir...
Yaşasın 15 Temmuz şehidim...