15 Temmuz ile ilgili şiirler 2 kıtalık: En anlamlı 15 Temmuz şiirleri (kısa)

11 Temmuz 2021 Pazar 17:43 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 17:43

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğu hain darbe girişimi, halkın direnişiyle engellendi. Demokrasi Şehitlerimizin anıldığı bu anlamlı günde 15 Temmuz ile ilgili şiirler 2 kıtalık anlamlı sözler sosyal medyada paylaşılıyor. İşte Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel en anlamlı, En anlamlı 15 Temmuz şiirleri (kısa)

EN ANLAMLI 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ (KISA)

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İlkan

ON BEŞ TEMMUZ

Onlarca bomba attılar,

Ne uğruna savaştılar,

Bir milleti karşılarına aldılar,

En önemli kısmı unutup;

Şanlı bir milleti yok saydılar.

Tarihi zaferlerle dolu bir millet,

Elbette haine dur,diyecek.

Mermiler üstümüze yağdı,

Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.

Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,

Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.

Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

- Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

15 TEMMUZ DESTANI

Vatanın anası, her Türk kadını

Duyurdu dünyaya asil adını

İlk kurşunu atan yiğit Astsubay

Mevzu vatan ise işimiz kolay

Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı

Bu aziz milletin derdi vatandı

Ve millet yürüdü, ezildi tanklar

Kaçacak yer arar hain alçaklar

Bir gecede destan yazan milletim

Düşünmez sonunu, der : Allah kerim

Vatan ve bayraktır tek hazinemiz

Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz

Alçaklar kaleyi içten kuşatmış

Hainler vatanı dolarla satmış

Tarihte görmedik böyle ihanet

Köpekler kudurmuş tam bir melanet

Adsız kahramanlar yine sahnede

Korkak hainlerse para derdinde

Bir kere ölürüz vatan namustur

Mehter marşlarıyla meydanı coştur.

- Enver Çapar

BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,

Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,

Yürüdük tankların tam üzerine,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : "sokağa çıkın"

Cesaret devini göğsüne takın,

Şu koşan nineye, dedeye bakın,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,

İnsanlar sokağa aktılar sellerce,

Türküler söylenir kalır yıllarca,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,

Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,

Millet bir oldukça yok telaşa,

Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.

Ekrem CİNOĞLU

2 KITALIK 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

15 TEMMUZ GECESİ

Bir ses geliyor ya Rab!

Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize...

Demir paletlerle geliyorlar ...

Demir kanatlarla geliyorlar...

Üstümüze üstümüze geliyorlar...

Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.

Bilmez mi ki Allah'ın da bir hesabı var.

Bak bak ta ötelerden neler geliyor...

Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını...

Ezanlar ve sela sesleri

Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.

Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor

Akın akın melekler yere iniyor.

Şehit olmak için koşana

Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir...

Yaşasın 15 Temmuz şehidim...

15 Temmuz mesajları 2021! Resimli, yazılı 15 Temmuz sözleri (kısa)