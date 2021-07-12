15 Temmuz mesajları 2021! Resimli, yazılı 15 Temmuz sözleri (kısa)

12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:03

15 Temmuz mesajları 2021... Milletçe hain darbe girişimine karşı durulan, vatan uğruna onlarca şehidin verildiği 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti. 2016 yılında yaşanan olayda sokağa dökülen halk, tankların önünde siper olup darbe girişimini engellemeyi başardı. Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimiz ile ilgili anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözlerini sizler için derledik. 15 Temmuz gününe özel kısa, resimli 15 Temmuz mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

2016 yılında sokağa inen tankların önüne dikilen halk, 15 Temmuz darbe girişimini engellemeyi başardı. İşte şehitler için 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

- "Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum."

- Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir

- "Gene hangi dua'yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı.."

"Biz rahat uyuyalım diye vatan evlatları ebediyen uyudu.."

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Ömer Halisdemir gibi VATAN evlatlarını unutursak kalbimiz kurusun.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

"Senin kanınla yoğuruldu bu kutsal topraklar, senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!"

Bu topraklar çok hain gördü. Ama unutmamalı ki Türk milleti hepsini gömdü.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

- "Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit."

Vatanı için ölüme giden şerefli Türk halkı... Hiçbir zaman unutulmayacaksınız.

15 Temmuz şehitleri asla unutulmayacaklar.

"Peşi sıra dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurulmuş, kefenlerine kan bulaştırılmış cennet bekçileri, uğurlanıyor analarının feryatlarıyla mekanların en yücesine."

"Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz."

Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez..."

"Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı.."

"Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere.Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."

"Kurşun oruç bozmaz şehidim... Sen bugün ALLAH Katında iftara davetlisin!"

"Gene hangi dua'yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı.."

"Biz rahat uyuyalım diye vatan evlatları ebediyen uyudu.."

"Yetmiş milyon gül dalı...Bu yurt Türk'ün öz malı, Yine Türk'ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz."

"Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı..."

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.