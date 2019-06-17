15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Hain kalkışmanın 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak '15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenliyoruz' dedi.