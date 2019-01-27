15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir'in torununu rahatsız etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kazım Karabekir) Paşamızın ismini tabeladan kaldırmak isteyenler, belediyelere giden gelirleri vatandaşa değil PKK terör örgütüne götürenlerdi. Belediyeye ait araçlarla hendek ve çukur kazanlardı. Bunlar, gencecik yavrularımızı dağlara kaçıran, aslanlarımızı gazi eden, şehit eden hainlerdi." dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, Kazımkarabekir Belediyesi Kültür Sitesi Salonu'nda düzenlenen Kazım Karabekir'i Anma Programı'na katıldı.

Burada konuşan Kurum, başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Kazım Karabekir'in, Osmanlı Devleti'nin en genç paşası olduğunu belirten Kurum, "Askerdi, komutandı, eğitimciydi, yazardı, diplomat, sosyolog ve sanatkardı. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanlardan birisiydi. Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarılardan dolayı, kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edilen bir komutandı." ifadelerini kullandı.

- "Umutsuzluk vaktinde umut olmuştur"

Kazım Karabekir'in döneminde tüm savaşlara katılmış önemli bir asker olmasının yanı sıra eğitimci yönünün de çok kuvvetli olduğuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun yaşadığı ağır savaşlar sonunda yetim kalan yavrularımızın eğitimi ve hayata tutunması noktasında çok önemli görevler üstlenmiştir. Adeta harabeye dönmüş Anadolu'nun saçlarını okşamıştır. Umutsuzluk vaktinde umut olmuştur. Acı zamanında mutluluk ve inanç aşılamıştır. 'Kaybedeceğiz' korkusuyla mücadele etmiş, kazanmayı tüm memlekete öğretmiştir. Fakat bu ülkenin yetim çocuklarını başka sevmiştir."

Kurum, Kazım Karabekir Paşa'nın Erzurum-Kars bölgesinde uzun yıllar süren savaşlar sonucu ailelerini kaybeden çocuklara sağladığı eğitimle onların yeniden hayata tutunmalarına vesile olduğunu, bu açıdan da kendisinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

- "Belediyeye ait araçlarla hendek ve çukur kazanlardı"

Birkaç yıl önce bazı belediye başkanlarının Kazım Karabekir'in ismini sokak ve cadde tabelalarından kaldırmaya çalıştığını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Yapmaları gereken şey belediyecilik iken böylesine bir hakarete kalkışmaları çok da anormal değildi. 'Neden' diye sorarsanız, Paşamızın ismini tabeladan kaldırmak isteyenler, belediyelere giden gelirleri vatandaşa değil PKK terör örgütüne götürenlerdi. Belediyeye ait araçlarla hendek ve çukur kazanlardı. Bunlar, gencecik yavrularımızı dağlara kaçıran, aslanlarımızı gazi eden, şehit eden hainlerdi."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşa'nın, İstiklal Harbi'nin en önemli iki önderi ve iki büyük kahramanı olduğuna işaret eden Kurum, "İstiklal Harbi'nin ilk dakikalarından itibaren büyük bir ittifakla, dostluk ve kardeşlikle hareket ettiler ve milletimize bir vatan armağan etmek için canlarını dişlerine taktılar, geceyi gündüze azık ettiler. Bugün de ülkemize, o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak, bölmek isteyenler var. Tüm yolları, hatta darbeyi bile deneseler de başaramadılar, başaramayacaklar." diye konuştu.

Bu sırada salonda kendisini dinleyenlerden Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, söz alarak Bakan Kurum'a "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum da "Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir." sözleriyle karşılık verdi.

Salondaki dinleyiciler Bakan Kurum'a alkışlarıyla destek verirken, bazı vatandaşlar da "O torunuysa, biz de manevi torunuyuz." şeklinde slogan attı.

- "Milletini kara sevdalı olarak seven birisidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da konuşmasında, Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, askeri kişiliği ve vatanseverliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Elvan, "Kazım Karabekir Paşa'nın, bu büyük insanın hatırasını yaşatmak, onu yeni nesillere daha iyi tanıtmak bugün her zamankinden daha önemli. Kazım Karabekir, eşsiz bir askeri deha olmasının ötesinde vatanını, milletini kara sevdalı olarak seven birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, Kazım Karabekir’in kahramanlıklarıyla milletin gönlünde taht kurduğunun altını çizdi.

Türk milletinin her zaman canı pahasına vatanını savunduğunu anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Vatan için canını seve seve feda eden kahramanlar bugün de vardır. Bu ülkede Kazım Karabekir'ler bitmemiştir ve bitmeyecektir. İstiklal Harbi'nde düşmana Kazım Karabekir 'dur' demiştir. Ondan doksan küsür sene sonra Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler yine hainlere 'dur' demiştir. 15 Temmuz'da binlerce kahraman, ülkemizi bölmeye, parçalamaya ve yıkmaya çalışan hainlere 'dur' demiştir. Bu milletin mayasında işte bu vardır."