15 Temmuz Milli Mücadele Müzesi’nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında yapımı devam eden 15 Temmuz Milli Mücadele Müzesi’nin inşaatı sürüyor. Kaba inşaatını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı müzenin ince işlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlenecek. Altı otopark olarak projelendirilen müzenin kazı çalışmaları tamamlandı, temel inşaatında çalışmalar ise devam ediyor.

3 AYDA TAMAMLANIP DEVREDİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaba inşaatı 3 ay içinde tamamlayarak müzeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devretmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısındaki anıt ile bütünlük sağlayacak şekilde projelendirilen müze, yaklaşık 90 dönümlük alana sahip olacak. Açık ve kapalı alan olacak şekilde yatay mimariyle tasarlanan müzenin açık kısmının bu yıl, kapalı kısmının ise 15 Temmuz 2019’a yetiştirilmesi hedefleniyor.

YAŞANANLAR PANORAMİK SERGİLENECEK

Müze alanının altındaki otopark, Millet Camisi’ne gelenlere hizmet verecek. Müzede 15 Temmuz gecesi, İstanbul ve Ankara’daki olayların sergileneceği özel bir bölüm olacak, darbe girişimi gecesi yaşanan tüm olaylara panoramik şekilde yer verilecek. Müzede 250 şehidin hatırasını yaşatmak için şehitlerin aileleri ile de irtibata geçilerek müzeye katkı yapmaları istenecek. 250 şehidin hayat hikâyelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.

(Hürriyet)