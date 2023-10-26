15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin hazırlıkları kapsamında, 02.00 ila 05.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatıldı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında o gün yapılacak gösterilerin hazırlıkları sürüyor.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve emniyet birimlerince, belirtilen saat diliminde köprü araç trafiğine kapalı tutulacak.
Anadolu ve Avrupa Yakasında köprüye bağlanan yollar kapatılırken, köprüde çift yönlü trafik akışı saat 05.00 itibarıyla yeniden başlayacak.