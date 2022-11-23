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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza: 1 ölü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA23 Kasım 2022 Çarşamba 06:56 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza: 1 ölü
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Kaza, saat 23.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 FRG 614 motosiklet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Motosiklet yaklaşık 500 metre sürüklendi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için Avrupa yakası istikametine iki şeridi trafiğe kapatarak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekipleri motosikletten yola savrulan Emre E. ve Davut T'ye müdahale etti.

Yapılan müdahalelere rağmen Emre E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Davut T. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Emre E'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan motosikletin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından köprüde trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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