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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada, motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

AA25 Mart 2025 Salı 12:30 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza
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Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine seyreden motosikletli polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken henüz bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybetti.

Motosikletin devrilmesi sonucu düşen 2 polis memuru yaralandı. Yoldaki sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle köprünün Anadolu Yakası istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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