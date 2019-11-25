15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu böyle görüntülendi Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından, ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı.